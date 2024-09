Athletico-PR x Racing na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A atual campanha no Campeonato Brasileiro não empolga tanto quanto nos últimos anos, mas o Athletico Paranaense segue vivo na Copa Sul-Americana e está em busca do tricampeonato da competição. Depois de levantar o caneco nas temporadas 2018 e 2021, o rubro-negro do Paraná terá caminho difícil pela frente nas quartas de final.

O adversário nesta fase é o Racing, uma das principais forças do futebol argentino e que foi o 1º colocado do Grupo H, o mesmo do RB Bragantino. Na fase anterior, os argentinos bateram o Huachipato, do Chile, após vencer a ida por 2 a 0 e golear por 6 a 1 no jogo da volta.

Athletico-PR x Racing: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Já o Athletico se classificou como 2º colocado do Grupo E e eliminou o Cerro Porteño, do Paraguai, e o Belgrano, da Argentina, na fase seguinte. Esse será o primeiro confronto da história entre as duas equipes. A partida de ida será na Ligga Arena, em Curitiba, e a bola rola às 21h30.

O técnico Martin Varini não terá o atacante Nikão à disposição depois de decidir pelo afastamento do atleta do restante do elenco. O jogador fez história no clube paranaense após marcar o gol do título da própria Sul-Americana em 2021 contra o RB Bragantino. No ataque, a dúvida para o onze inicial está entre Cuello e Di Yorio.

Já o Racing de Gustavo Costas deve ter Quintero no meio no lugar de Johan Carbonero. No Campeonato Argentino, a equipe é a atual 3ª colocada e soma 24 pontos em 14 jogos disputados.

O vencedor do duelo entre as equipes enfrenta o vencedor do confronto entre Corinthians e Fortaleza. No jogo de ida, o alvinegro paulista fez 2 a 0 fora de casa e agora joga com vantagem na Neo Química Arena.

ATHLETICO-PR X RACING: SAIBA TUDO SOBRE O DUELO PELA SUL-AMERICANA

Dia: 19/09/2024 (quinta-feira)

19/09/2024 (quinta-feira) Horário: 21h30 (de Brasília).

21h30 (de Brasília). Local: Ligga Arena, Curitiba, Paraná.

ONDE ASSISTIR A ATHLETICO-PR X RACING AO VIVO PELA SUL-AMERICANA

Disney+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETICO-PR

Athletico-PR: Mycael; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra; Gabriel, Christian e Bruno Zapelli; Di Yorio (Cuello), Canobbio e Mastriani. Técnico: Martin Varini.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RACING

Racing: Gabriel Arias: Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Facundo Mura; Juanfer Quintero; Maravilla Martínez e Salas (Roger Martínez). Técnico: Gustavo Costas.

