Atlético-MG x CRB na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação

No duelo dos ‘galos’ pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a vaga nas oitavas de final está em aberto e será decidida nesta quarta-feira, 7, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 19h. Após o empate em 2x2 entre Atlético Mineiro e CRB no jogo de ida, as equipes precisam de uma vitória simples para avançar de fase, enquanto o empate leva para a disputa de pênaltis.

O time mandante vem de derrota para o Criciúma, fora de casa, no Campeonato Brasileiro da Série A. O time comandado pro Gabriel Milito é o atual 9° colocado e tem 28 pontos conquistados. Para a partida decisiva na Copa do Brasil, o técnico argentino não contará com Fausto Vera no meio, já que o volante atuou pelo Corinthians na fase anterior. Alan Franco segue no onze inicial. Por outro lado, terá o retorno do goleiro Everson, que se recuperou de lesão. No ataque, Vargas segue como titular substituindo Hulk, que tem lesão muscular.

Atlético-MG x CRB: onde assistir ao vivo e escalação Foto: Arte/Estadão

O galo mineiro não passa das oitavas de final desde 2021, quando foi campeão da competição. Já o Galo da Pajuçara tenta ir às quartas pela primeira vez em sua história. E para o duelo da noite, não o lateral-esquerdo Willian Formiga, suspenso. Ryan deve entrar na vaga. No meio, a escalação deve ser mais conservadora e Daniel Paulista apostará em três volantes. Kleiton sai no ataque e Caio César entra para fechar o trio com João Pedro e Falcão.

ATLÉTICO-MG x CRB: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

Data: 31/07/2024

31/07/2024 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas

ONDE ASSISTIR ATLÉTICO-MG x CRB AO VIVO

Amazon Prime (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO MINEIRO

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Rodrigo Battaglia (Lyanco), Junior Alonso; Otávio, Alan Franco (Zaracho), Gustavo Scarpa; Guilherme Arana, Bernard; Paulinho e Eduardo Vargas. Técnico: Gabriel Milito.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRB

CRB: Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Saimon e Ryan; Falcão, João Pedro, Caio César e Gegê; Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Publicidade

ÚLTIMAS PARTIDAS DE ATLÉTICO MINEIRO E CRB