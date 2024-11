Botafogo x Palmeiras pelo título do Brasileirão: os jogos de cada um e as chances de ganhar a taça

Em uma repetição do cenário do final da temporada passada, Botafogo e Palmeiras estão novamente disputando o título do Brasileirão nas últimas rodadas do campeonato. Depois do empate do atual líder com o Atlético Mineiro e a vitória do segundo colocado sobre o Bahia, a diferença na tabela entre os dois clubes caiu para dois pontos, o que fez as chances do time paulista ser campeão dobrarem.

PUBLICIDADE De acordo com o departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade do título botafoguense antes dos resultados desta quarta era de 76%. Agora, as chances caíram e são de 53%. Para os palmeirenses, o cenário foi de melhora. De 20%, o clube alviverde viu sua probabilidade saltar para 41,1% após a 34ª rodada. Em 2023, o cenário foi semelhante. Líder por 31 rodadas consecutivas, o Botafogo perdeu um título visto como garantido a quatro rodadas do fim do torneio. A começar pelo jogo contra o Bragantino, o time enfileirou empates e angariou uma derrota na partida final, terminando na quinta posição na tabela. O Palmeiras, por sua vez, conseguiu três vitórias e dois empates no mesmo período.

Vitória sobre o Bahia no último domingo dobrou as chances do Palmeiras de ser campeão brasileiro em 2024 Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Neste ano, a luta dos cariocas é para não perder mais uma vez a taça da qual estão próximos desde a 25ª rodada. O caminho para o título do Botafogo, no entanto, parece ser mais difícil do que o palmeirense.

O que falta para o título

O desafio botafoguense começa no próximo sábado, contra o Vitória. Por muito tempo na zona de rebaixamento, o clube baiano conseguiu melhorar seu desempenho até chegar à 12º colocação na tabela. O time chegou a ficar quatro jogos consecutivos invicto no segundo turno — três deles terminaram em vitória.

O Palmeiras terá disputa mais fácil. Apesar de jogar fora, enfrenta o Atlético Goianiense, lanterna há mais de dez rodadas e na zona da degola em quase todo o campeonato. Desde o meio de junho, o clube goiano venceu somente quatro vezes.

Jogo mais importante desta reta final, a disputa entre Palmeiras e Botafogo na 36ª rodada será determinante para a decisão do grande campeão desta temporada. Supondo que ambos os times tenham resultados idênticos em suas partidas da 35ª rodada, o confronto direto poderá colocar, caso um dos times saia vitorioso, o Botafogo cinco pontos à frente do Palmeiras — ou o Palmeiras a um ponto de vantagem. Os palmeirenses têm a vantagem de jogar em casa, no Allianz Parque.

Quatro dias depois, o Botafogo possui a partida da final da Copa Libertadores contra o Atlético Mineiro. Com calendário apertado, é provável que o técnico Artur Jorge seja obrigado a poupar jogadores na rodada seguinte, contra o Internacional, 5º colocado e dono da melhor campanha do returno. O elenco palmeirense, por sua vez, não disputa outras competições e descansará por uma semana antes de ir a Minas Gerais para confronto contra o Cruzeiro, 7º colocado.

Na rodada derradeira, o Botafogo possui outro jogo difícil. No Rio de Janeiro, enfrentará o São Paulo, atualmente na 6ª colocação. O clube paulista tem a quinta melhor campanha do returno até então. Já o Palmeiras joga, também em casa, contra o Fluminense. Quase na zona de rebaixamento, a equipe do Rio tem apresentado resultados medianos em suas últimas partidas.