Botafogo x São Paulo hoje no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O São Paulo tem vaga garantida na Libertadores e, com seus 59 pontos, não pode mais sair da sexta colocação. Joga a última rodada do Brasileirão, portanto, sem maiores pretensões, mas está involuntariamente envolvido na briga pelo título brasileiro. No Estádio Olímpico Nilton Santos, a partir das 16 horas deste domingo, encara o Botafogo, que precisa de um empate para voltar a ser campeão brasileiro, 29 anos depois da última vez em que ergueu a taça nacional, em 1995.

O único time que pode impedir o fim do jejum botafoguense é o Palmeiras, que tem 73 pontos contra 76 do time carioca. Existe apenas um cenário para que os palmeirenses sejam campeões: vencer o Fluminense no Allianz Parque e contar com uma vitória do rival do Morumbi sobre o Botafogo. Neste caso, superaria os adversários na briga pelo título pelo número de vitórias, neste momento empatado em 22 a 22.

Botafogo e São Paulo medem forças na rodada derradeira no Brasileirão 2024. Foto: Arte/Estadão

BOTAFOGO x SÃO PAULO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO

DATA : 08/12 (domingo).

: 08/12 (domingo). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL: Estádio Olímpico Nilton Santos.

BOTAFOGO x SÃO PAULO: ONDE ASSISTIR AO VIVO

Globo para todo o País, exceto São Paulo, Paraná e Minas Gerais (apenas Juiz de Fora exibe o jogo)

SporTV

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

BOTAFOGO - Jhon; Mateo Ponte, Adryelson, Lucas Halter e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Luiz Henrique, Thiago Almada e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

SÃO PAULO - Rafael; Moreira, Arboleda, Sabino e Patryck; Santiago Longo, Marcos Antônio e Luciano; William Gomes, André Silva e Erick. Técnico: Luis Zubeldía.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOTAFOGO E SÃO PAULO