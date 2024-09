Carlo Ancelotti alerta jogadores do Real Madrid antes de clássico e teme punições por ‘nova regra’

A nova regra de “tolerância zero” da Uefa contra reclamações estabelecida no início de julho para as competições continentais também foi adotada pelas ligas europeias para esta temporada. O novo protocolo impõe que apenas os capitães verbalizem com os árbitros durante a partida.

No último jogo contra o Alavés, o Real Madrid cometeu sete faltas e foi advertido com quatro cartões amarelos. Enquanto a equipe adversária efetuou dez infrações e não recebeu nenhum cartão. Segundo o levantamento do jornal espanhol Marca, os cartões do time madrilenho estão relacionados às reclamações de seus jogadores durante a partida.