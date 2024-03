‘Casa de Vidro’: conheça mansão alugada por jogador do Flamengo que pertence a bicheiro carioca

Desde setembro do ano passado, Pulgar paga o aluguel no valor de R$70 mil em espécie para Tamara Garcia, também proprietária do imóvel, filha do bicheiro Waldemir Paes Garcia, o Maninho, e ex-mulher de Bello. O atleta não é investigado no caso da Polícia Civil e do MPRJ.

O Estadão apurou que o Flamengo vai dar assistência ao jogador se ele precisar e, o estafe do atleta esclarece que “o contrato de locação foi celebrado dentro do que exige a legislação brasileira, firmado por intermédio de uma empresa que administra o referido imóvel. O atleta desconhece a quem pertence o imóvel e nunca teve contato com a locadora, pois, como dito, a locação ocorreu diretamente com a administradora do imóvel”.