O Paris Saint-German movimenta bilhões de euros desde que foi comprado pelo Qatar Sports Investment, em 2011. Nem todo o dinheiro, contudo, foi bem gasto com contratações. Não para a imprensa espanhola. O jornal As listou os piores jogadores comprados pelo clube parisiense nos últimos anos. Entre eles, está Diego Lugano, ídolo no São Paulo e jogador da seleção uruguaia, atualmente comentarista esportivo.

Lugano chegou ao MorumBis em 2004. No ano seguinte, o zagueiro fez parte do elenco campeão paulista. Logo ele mostrou-se peça-chave da equipe campeã da Libertadores e do Mundial da Fifa, em 2005, e do Campeonato Brasileiro, em 2006. Do clube tricolor, o uruguaio foi para o Fenerbahce, da Turquia, até que teve os direitos comprados pelo PSG, em 2011, por 3 milhões de euros (R$ 6,3 milhões, na época). Lugano ficou uma temporada e meia em Paris. "Nunca chegou a se destacar, apesar de jogar 34 partidas", escreveu o As. O PSG o emprestou para o Málaga, da Espanha. Depois, com o fim do contrato, o zagueiro foi para o West Bromwich Albion, da Inglaterra, a custo zero. Ele ainda rodou por Suécia e Paraguai antes de retornar ao São Paulo, onde encerrou a carreira em 2017.

Ídolo do São Paulo, Lugano chegou a ser diretor de relações internacionais do clube depois de aposentado. Foto: Rubens Chiri/São Paulo

Quem lidera a lista das piores contratações do PSG, ex-time de Messi e Neymar, é Gianluigi Buffon. O goleiro foi campeão do mundo com a Itália em 2006, além de ter vencido dez vezes a liga italiana com a Juventus. No PSG, porém, a história foi outra. Ele atuou somente por uma temporada no clube francês, em 2019. Aos 40 anos, Buffon sofreu 18 gols em 17 jogos. A passagem ficou marcada por uma falha na partida de volta das oitavas de final da Champions League contra o Manchester United. O PSG foi eliminado após perder por 3 a 1.

Outro nome na lista dos “pernas de pau” é David Beckham. O astro inglês, ídolo do Manchester United e Real Madrid, aposentou-se no PSG, em 2013, no começo da “era rica” do clube. Na época, ele havia deixado o Los Angeles Galaxy, quando a MLS ainda não tinha estrelas como hoje. A passagem foi amarga e sem gols em 14 jogos. Isso não impediu que os torcedores o ovacionassem quando ele foi substituído no jogo de despedida.

O atacante Jesé Rodríguez, que estava no Coritiba na temporada passada, e o técnico multicampeão com o River Plate Marcelo Gallardo, que passou pelo PSG da temporada entre 2006 e 2007, quando atuava como meia, também são citados. O PSG chegou a pagar 25 milhões de euros (R$ 88 milhões) ao Real Madrid pelo atacante espanhol em 2016.

Não há brasileiros na lista do jornal AS. Ainda antes de o clube enriquecer, o PSG já era destino de alguns craques do País, como Ronaldinho Gaúcho. Nenê, Vampeta, Aloísio Chulapa, Raí e Leonardo também atuaram no time nos anos 1990 e começo dos anos 2000. Mais recentemente, Neymar foi a contratação mais cara do futebol mundial. O craque já não está mais em Paris.

As 15 piores contratações da história do PSG, segundo As