Patryck cai de cabeça no chão e deixa Palmeiras x São Paulo de ambulância

Uma cena preocupante tomou conta do clássico entre Palmeiras e São Paulo pelo Brasileirão neste domingo, dia 18. O lateral Patryck, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Ferreirinha, subiu para uma dividida e caiu com o rosto no chão aos 19 minutos do segundo tempo. Ele ficou desacordado e teve de ser imediatamente socorrido pela ambulância no Allianz Parque. A transmissão informou que ele deixou o gramado já consciente.

Ainda segundo informações da TV Globo, Patryck teve um "trauma lateral" e foi direcionado imediatamente para o hospital Albert Einstein, que fica próximo ao estádio do MorumBis. De acordo com regulamento da CBF, uma troca de jogadores por motivo do protocolo de concussão não conta como uma substituição de fato. Patryck Lanza, como é conhecido, é cria da base tricolor, em Cotia. Tornou-se profissional em 2019. Hoje tem 21 anos. Com gol de Flaco López nos instantes finais, o Palmeiras derrotou o São Paulo e chegou a 41 pontos.