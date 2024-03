Corinthians não caía na primeira fase do Paulistão desde 2014; relembre outras eliminações precoces

O Corinthians voltou a cair na fase de grupos do Campeonato Paulista. De nada adiantou vencer o Santo André por 3 a 2 em Itaquera neste sábado, dia 2. Mesmo com o resultado positivo, o time comandado por António Oliveira necessitava que Mirassol e Inter de Limeira perdessem seus respectivos jogos. Com apenas uma das equipes ganhando, os esforços corintianos foram em vão.

Queda em 2014

PUBLICIDADE A última vez em que a equipe alvinegra havia sido eliminada na fase inicial da competição foi em 2014, ano de Copa do Mundo. Naquele ano, o time começou o campeonato bem, vencendo seus dois primeiros jogos contra Portuguesa e Paulista de Jundiaí. Porém, a derrocada começou após o clube perder em casa para o São Bernardo por 1 a 0. Logo em seguida, foi goleado por 5 a 1 pelo Santos e derrotado por Ponte Preta (2 a 1) e Bragantino (2 a 0). Na sequência, empates em 1 a 1 em jogos contra Mogi Mirim e o rival Palmeiras. Após os resultados, o Corinthians encontrou o caminho das vitórias nas três rodadas seguintes ao vencer Oeste, Rio Claro e Comercial de Ribeirão Preto. Em seguida, goleou fora de casa o Linense por 4 a 0, mas depois foi derrotado por 3 a 2 pelo São Paulo. A eliminação foi sacramentada após empate em 0 a 0 com a Penapolense no interior paulista. Assim como este ano, o clube chegou à última rodada cumprindo tabela, mas contra o Atlético Sorocaba. Coincidentemente, Mano Menezes, demitido em fevereiro deste ano após quatro derrotas seguidas no Paulistão, comandava o time alvinegro naquela oportunidade.

Jogadores do Corinthians lamentaram eliminação na fase de grupos do Paulistão de 2014 Foto: José Patrício/Estadão

Queda em 2008

Outra eliminação precoce aconteceu em 2008, após uma derrota por 3 a 2 para o Noroeste, de Bauru, na última rodada do torneio. Ainda abalada pelo rebaixamento para a Série B um ano antes, e também sob o comando de Mano Menezes, a equipe fez uma campanha ruim e chegou à última rodada necessitando vencer a partida e dependendo de si para se classificar - o que não aconteceu.

Queda em 2007

Em 2007, ano do rebaixamento para a Série B, o time do Parque São Jorge também teve um início de temporada modesto, para não dizer ruim, e se despediu precocemente do Paulistão após empate por 1 a 1 com o Santo André no Estádio Bruno José Daniel, na cidade do ABC Paulista.

Queda em 2004