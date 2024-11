Corinthians x Palmeiras pela final do Paulistão Feminino: onde assistir, horário e escalação

Corinthians e Palmeiras se enfrentam na tarde desta sexta-feira, 15, às 15h30 (de Brasília) pelo primeiro jogo da final do Paulistão Feminino. As Brabas chegam na decisão embaladas pelo título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, e querem mais uma taça. Já as Palestrinas fizeram a melhor campanha da competição, e querem conquistar o torneio que não vencem desde 2022.

O Corinthians chega à final depois de vencer o São Paulo por 2 a 1 no placar agregado. As Brabas sofreram apenas uma derrota em toda a competição, justamente para o Palmeiras, na fase de grupos. No primeiro jogo da final as corintianas buscam a revanche e vão contar com o apoio da torcida para tentar construir uma vantagem em casa.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam em Itaquera Foto: Arte/Estadão

O Palmeiras, por sua vez, tem a melhor campanha da competição. As Palestrinas terminaram a fase de grupos em primeiro lugar com 25 pontos, e se classificaram pra final depois de derrotar a Ferroviária por 3 a 1 no placar agregado. No primeiro Dérbi da decisão o Palmeiras vai em busca de algo que já fez no torneio, vencer o rival. As Palestrinas decidem o título em casa, na próxima quarta-feira, 20.

CORINTHIANS X PALMEIRAS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data : 15/11/2024 (sexta-feira)

: 15/11/2024 (sexta-feira) Horário : 15h30 (horário de Brasília).

: 15h30 (horário de Brasília). Local: Neo Química Arena, São Paulo

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS X PALMEIRAS AO VIVO

TV Globo e TV Cultura (TV aberta)

e (TV aberta) SporTV, TNT e Record News (TV fechada)

e (TV fechada) Max, Play Plus e R7 (Streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

CORINTHIANS: Lelê; Isabela, Dani Arias, Mariza e Paulinha; Ju Ferreira, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Gabi Portilho (Millene), Gabi Zanotti e Carol Nogueira. Técnico: Lucas Piccinato.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS

PALMEIRAS: Natascha; Bruna Calderan, Pati Maldaner, Poliana e Fe Palermo; Ingryd Lima, Brena Carolina, Yoreli Rincón e Diany; Amanda Gutierres e Lais Estevam. Técnica: Camilla Orlando.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORINTHIANS E PALMEIRAS