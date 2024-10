Cruzeiro x Bahia no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Agora com Fernando Diniz, o Cruzeiro quer retomar o bom momento no Brasileirão, que credenciou Matheus Pereira à seleção brasileira. A equipe já está há quatro jogos sem vencer na competição e vê perdendo posições na tabela de classificação. Além disso, se prepara para as semifinais da Copa Sul-Americana contra o Lanús, da Argentina.

O Bahia, por sua vez, perdeu força ao longo do campeonato depois de um bom início sob o comando de Rogério. O time do Grupo City tem o sonho de garantir uma vaga na Libertadores, mas para isso precisa melhorar seu desempenho no Brasileirão. Dos cinco últimos jogos, venceu dois, mas perdeu três – sem meio termo. No primeiro time, a equipe tricolor saiu vitoriosa no confronto com o Cruzeiro, com vitória por 4 a 1 em Salvador.