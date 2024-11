Cruzeiro x Grêmio no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

O Grêmio, por sua vez, não vence a três rodadas no Brasileirão, e viu a distância para o Z-4 encurtar. Caso consiga a vitória fora de casa o time pode abrir até seis pontos da zona de rebaixamento e ficar mais confortável na reta final da competição. Em caso de empate ou derrota o time não corre o risco de terminar a rodada no Z-4, mas pode se complicar faltando três rodadas para o fim do campeonato.

O Cruzeiro é o sétimo colocado com 47 pontos, mesma pontuação de Bahia e Corinthians que estão na oitava e nona colocação respectivamente. O clube mineiro é o último na zona de classificação para a Libertadores, nesse momento. Já o Grêmio está em 14º lugar com 40 pontos, três a mais do que o Criciúma, primeiro time na zona de rebaixamento.