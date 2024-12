Cuiabá x Vasco pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Cuiabá e Vasco se despedem da temporada de 2024 neste domingo, 8. Os times se enfrentam às 16 horas (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere (TV fechada).

Cuiabá e Vasco se enfrentam neste domingo na Arena Pantanal. Foto: Divulgação/Arte Est

O Cuiabá está na última colocação da tabela, com 30 pontos, já rebaixado para a Série B do Brasileirão. A equipe busca sair da lanterna na rodada derradeira do torneio. O Atlético-GO é o penúltimo colocado e também soma 30 pontos.

PUBLICIDADE O Vasco, por sua vez, ocupa o décimo lugar, com 47 pontos. O time cruzmaltino já está garantido na Copa Sul-Americana do ano que vem. Na partida deste domingo, o Vasco ainda tem alguns objetivos. A equipe carioca busca melhorar sua posição na tabela para receber maior premiação da CBF e para se classificar diretamente para a terceira fase da Copa do Brasil de 2025. Na última rodada, o Vasco bateu o Atlético-MG por 2 a 0 em São Januário e deseja encerrar o campeonato com mais um resultado positivo, agora atuando fora de casa.

CUIABÁ X VASCO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO BRASILEIRO

Data : 08/12/2024 (domingo)

: 08/12/2024 (domingo) Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena Pantanal, em Cuiabá.

ONDE ASSISTIR A CUIABÁ X VASCO AO VIVO PELO CAMPEONATO BRASILEIRO

Premiere (TV fechada).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CUIABÁ

CUIABÁ: Mateus Pasinato, Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Juan Tavares; Lucas Mineiro, Denilson e Fernando Sobral; Clayson, Eliel e Isidro Pitta.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

VASCO: Léo Jardim, Puma, João Victor, Léo, Leandrinho, Mateus Carvalho, Hugo Moura, Jair, Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti.

