Dinamarca x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A fase de grupos da Liga das Nações está prestes a ser encerrada. Neste último período de Data Fifa da temporada de 2024, as seleções membros da UEFA vão à campo para disputar as duas últimas partidas desta parte do torneio. Entre elas, estão Dinamarca e Espanha, que se enfrentam nesta sexta-feira, em território dinamarquês. O jogo se inicia às 16h45 (horário de Brasília).

Segunda colocada no grupo 4 da competição, a Dinamarca recebe a Espanha em seu país para tentar superar a adversária e alcançar a primeira colocação da fase de grupos. Com 7 pontos, o elenco dinamarquês empataria em pontuação com os espanhóis caso os vencessem nesta sexta. Caso perca, porém, a seleção dinamarquesa fica no risco de perder sua posição: atrás dela, a Sérvia vem com 4 pontos, bastando uma vitória para se aproximar da vice-líder.

Já a Espanha tem a tranquilidade de ainda estar invicta na competição. Em quatro jogos, a seleção espanhola venceu três vezes e empatou somente uma. Com 10 pontos, pode empatar as duas partidas restantes e continuará sendo a líder de seu grupo.

DINAMARCA X ESPANHA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 15/11/2024

15/11/2024 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Parken, em Copenhage (DIN)

ONDE ASSISTIR A DINAMARCA X ESPANHA AO VIVO

Disney+ (streaming)

(streaming) ESPN (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA DINAMARCA

DINAMARCA: Schmeichel, Dorgu, Nelsson, Vestergaard, Kristiansen, Bah, Hojbjerg, Eriksen, Gronbaek, Holjund, Isaksen. Técnico: Kasper Hjulmand.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ESPANHA

ESPANHA: David Raya, Cucurella, Laporte, Vivian, Pedro Porro, Álex Baena, Fabián Ruiz, Pedri, Zubimendi, Oyarzabal, Morata. Técnico: Luis de la Fuente.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE DINAMARCA E ESPANHA