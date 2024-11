Eslovênia x Noruega na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A fase de grupos da Liga das Nações está prestes a ser encerrada. Neste último período de Data Fifa da temporada de 2024, as seleções membros da UEFA vão à campo para disputar as duas últimas partidas desta parte do torneio. Entre elas, estão Eslovênia e Noruega, que se enfrentam nesta quinta-feira, em território esloveno. O jogo se inicia às 16h45 (horário de Brasília).

Com 7 pontos, a seleção eslovena está empatada em pontuação com a Noruega. Por conta disso, esta partida ganha ainda mais cara de confronto direto. Caso vença, a Eslovênia pode ir para a primeira ou segunda colocação do grupo, a depender do resultado do jogo entre Áustria e Cazaquistão, que também acontece nesta quinta. O Cazaquistão é o último colocado e provavelmente descerá para a Liga C.

No momento, a equipe norueguesa mantém-se à frente exclusivamente por conta de seu número de gols marcados. Com as mesmas duas vitórias, um empate e uma derrota, a seleção tem um gol a mais marcado do que sua adversária. No último confronto entre os dois países, acontecido em outubro, a Noruega ficou à frente, vencendo por 3 a 0 a Eslovênia.

ESLOVÊNIA X NORUEGA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 14/11/2024

14/11/2024 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Stožice, em Ljubljana (ESL)

ONDE ASSISTIR A ESLOVÊNIA X NORUEGA AO VIVO

SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ESLOVÊNIA

ESLOVÊNIA: Oblak; Janza, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sesko, Sporar. Técnico: Ståle Solbakken.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA NORUEGA

NORUEGA: Selvik; Ryerson, Ostigard, Gregersen, Pedersen; Berg, Thorsby, Berge; Sorloth, Nusa; Haaland. Técnico: Matjaž Kek.

