Estaduais antecipados e pausa de 1 mês para o Mundial: entenda possível calendário da CBF para 2025

Dessa forma, os estaduais teriam de ser antecipados para a segunda semana de janeiro, a partir do dia 7. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Estadão.

As mudanças, que precisam ser aprovadas pelos clubes e Federações, foram sugeridas como solução para reduzir os impactos do novo formato do Mundial no calendário. Agora mais longo, com duração de um mês, o torneio internacional de clubes terá a participação de quatro times brasileiros, que somariam jogos atrasados do Brasileiro durante o período e teriam de repô-los em Datas Fifa.