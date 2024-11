Falhas de Ederson e Guardiola com marcas no rosto: novo capítulo da crise do City

Vivendo a sua maior crise dos últimos anos, com cinco derrotas consecutivas, o Manchester City parecia que finalmente voltaria a vencer uma partida, mas o improvável aconteceu. Ontem, pela fase classificatória da Champions League, o time do técnico espanhol Pep Guardiola abriu 3 a 0 em cima do Feyenoord, da Holanda, no Etihad Stadium, com dois gols de Haaland e um de Gundogan, mas mais uma vez mostrou problemas defensivos e permitiu o empate por 3 a 3, com duas falhas do goleiro brasileiro Ederson.

PUBLICIDADE Após a partida, Guardiola foi visto com marcas no rosto e, questionado sobre isso na entrevista coletiva o treinador disse que ele próprio fez os arranhões. “Passei minha unha no nariz. Queria me machucar”, afirmou o técnico que estava com um corte na região. Com o resultado, o City soma apenas oito pontos em cinco jogos no torneio europeu, com o time ocupando provisoriamente a 15ª posição – neste ano, os 36 times da Champions League fazem oito jogos na primeira fase em um grupo único. Os oito primeiros avançam às oitavas de final e os times que ficarem entre o 9º e o 24º lugares disputarão um playoff de onde sairão mais oito classificados ao mata-mata.

Guardiola com marcas no rosto durante partida do Manchester City Foto: Dave Thompson/AP

Agora são seis jogos sem vitórias do time inglês – na Premier League, o Liverpool já abriu oito pontos de distância na liderança e os dois times se enfrentam no próximo domingo, com o time de Pep Guardiola jogando fora de casa.

Em campo, o City não teve muitos problemas para marcar três vezes e construir um placar seguro. Contudo, o pesadelo da equipe inglesa começou aos 30 minutos do segundo tempo. Gvardiol tentou recuar para Ederson, mas deu a bola curta. Hadj Moussa saiu na cara do goleiro, fez o drible e diminuiu.

Pouco depois, aos 37, nova falha do City, a primeira de Ederson, e outro gol da equipe holandesa. Igor Paixão levantou a bola na área e Lotomba cabeceou na direção do gol, mas o goleiro brasileiro se enroscou na trave e deixou a bola livre para Giménez marcar o segundo do Feyenoord.

Depois, aos 44, a bola foi lançada na área pelo lado direito, mas Ederson saiu errado do gol, em sua segunda falha na partida. Igor Paixão só tocou para Hancko, livre, empatar a partida.

Pep Guardiola lamentou muito o resultado e a sequência da crise da equipe – é a primeira vez na carreira do treinador, contando todos os clubes em que trabalhou, que ele fica seis jogos sem conquistar uma única vitória.

“Os jogadores estão decepcionados. Claro que entendemos”, revelou o treinador após a partida. “Eles estão completamente certos em expressar o que sentem”, completou. “Perdemos muitos jogos recentemente. Somos frágeis e, claro, precisamos de uma vitória”, disse Guardiola. “O jogo foi bom para a confiança. Estávamos jogando em um bom nível, mas tivemos problemas assim que algo aconteceu”, afirmou, falando sobre o primeiro gol do time holandês.