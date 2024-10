Fenerbahçe x Manchester United na Europa League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após três semanas desde as últimas disputas, a Europa League está de volta para a realização de mais uma rodada da primeira fase do torneio. Nesses dias de confronto, Fenerbahçe e Manchester United entram em campo para se enfrentar e tentar conquistar mais três pontos. A partida acontece nesta quinta-feira, a partir das 16h (horário de Brasília).

Saindo vitorioso de sua partida de estreia na Europa League, o Fenerbahçe teve uma pequena queda de desempenho e conseguiu somente um empate em seu segundo jogo. Em 14º lugar na competição, o clube conquistou quatro pontos até então. O resultado é semelhante ao alcançado no campeonato turco. Em 4º lugar, venceu, em oito partidas, cinco vezes. Também teve dois empates e apenas uma derrota.

Veja onde assistir a Fenerbahçe x Manchester United ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o Manchester United apresentou somente resultados medianos desde o início do torneio. Foram dois empates nas duas partidas disputadas. O resultado vai de encontro com o médio começo de temporada do clube também em seu torneio nacional. Na Inglaterra, o Manchester United permanece em 12º lugar. Foram somente três vitórias em oito jogos. De resto, conseguiu dois empates e três derrotas.

FENERBAHÇE X MANCHESTER UNITED: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA EUROPA LEAGUE

Data: 24/10/2024

24/10/2024 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul (TUR)

ONDE ASSISTIR A FENERBAHÇE X MANCHESTER UNITED AO VIVO

Cazé TV (streaming)

(streaming) Amazon Prime Video (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FENERBAHÇE

FENERBAHÇE: Livaković; Djiku, Söyüncü, Becão e Müldür; Amrabat, Fred, Tadić, Szymański e Saint-Maximin; En-Nesyri. Técnico: José Mourinho.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER UNITED

MANCHESTER UNITED: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martínez e Dalot; Ugarte, Casemiro, Garnacho, Eriksen e Rashford; Højlund. Técnico: Erik Ten Hag.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FENERBAHÇE E MANCHESTER UNITED