Marinho encobre goleiro em gol ‘à lá Ronaldinho’ na Copa de 2002; assista

Quando o assunto é golaço de falta, uma das imagens mais emblemáticas que vem à cabeça do torcedor é a de Ronaldinho Gaúcho na Copa do Mundo de 2002, contra a Inglaterra. A pintura do penta chegou perto de ser reproduzida nesta quarta-feira por Marinho, jogador do Fortaleza, em visita ao Rosario Central pela Copa Sul-Americana.

O mais impactante foi que o gol saiu no segundo minuto de jogo, quando os times ainda estava se aquecendo. Em cobrança de falta, o atacante chutou do canto direito do campo. A bola viajou na área e quando todos achavam que viria um cruzamento, ela acabou dormindo no fundo das redes. Confira abaixo.

Apesar de ter tomado o empate logo na sequência e não ter vencido, o Fortaleza conquistou um bom resultado na Argentina. Em jogo válido pela rodada de ida das oitavas de final, o time brasileiro empatou por 1 a 1, com o Rosario Central, no estádio Gigante Arroyito. Com isso, para avançar no mata-mata, o clube cearense brasileiro precisará vencer no duelo de volta.

Marinho faz um golaço, mas Fortaleza fica no empate com o Rosario Central. Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC

A partida está marcada para a próxima quarta-feira (dia 21), na Arena Castelão, em Fortaleza, às 19h. Quem vencer no tempo regulamentar, estará classificado às quartas de final. Em caso de empate, a decisão da vaga irá para os pênaltis.