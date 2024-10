Grêmio x Atlético-GO no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Grêmio e Atlético-GO se enfrentam neste sábado, 26, a partir das 16h (de Brasília), em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez desde as enchentes no Rio Grande do Sul, a casa do clube gaúcho terá 100% da capacidade do estádio liberada para os torcedores. O duelo na Arena do Grêmio tem transmissão do Premiere e da TV Globo (no Estado do Rio Grande do Sul).

PUBLICIDADE A expectativa de um grande público é alta já que a agremiação vai poder reabrir sua praça esportiva de forma integral após um intervalo de 175 dias. Com a reativação de todos os setores do estádio incluindo camarotes e cadeiras do nível superior, o torcedor vai poder usufruir dos serviços oferecidos como alimentação e bebidas. A liberação do estádio tem acontecido de forma gradual e as partidas em que o clube gaúcho recebeu o Atlético-MG e o Flamengo serviram para atestar essa evolução. Mais de 23 mil torcedores puderam assistir às partidas com um controle de acesso eficiente além da infraestrutura de bares e estacionamento. Nenhum incidente foi registrado nesses compromissos.

Grêmio e Atlético-GO se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/ Estadão

O Grêmio tenta se afastar da zona de rebaixamento. O clube tem 35 pontos e está a apenas três do Corinthians, primeiro time no Z-4. Já o Atlético-GO vive situação delicada, com 22 pontos e na lanterna do Brasileirão.

GRÊMIO X ATLÉTICO-GO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data : 26 de outubro (sábado);

: 26 de outubro (sábado); Horário : 16h (de Brasília);

: 16h (de Brasília); Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

ONDE ASSISTIR A GRÊMIO X ATLÉTICO-GO AO VIVO PELO BRASILEIRÃO

TV Globo (TV aberta para o RS)

(TV aberta para o RS) Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE GRÊMIO E ATLÉTICO-GO

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Aravena, Monsalve e Soteldo; Braithwaite. Técnico : Renato Portaluppi.

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Aravena, Monsalve e Soteldo; Braithwaite. : Renato Portaluppi. ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriani Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Roni, Baralhas e Alejo Cruz; Lacava, Hurtado e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer.

