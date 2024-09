Grêmio x Criciúma no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

O tricolor gaúcho expandiu a capacidade de 12 mil, no jogo de reabertura, contra o Atlético-MG, para 24 mil, nos duelos com Flamengo e, agora Criciúma. Na 12ª colocação, a primeira meta do Grêmio nesta temporada é se manter na primeira divisão, após todos os problemas no Rio Grande do Sul. Com dois jogos a menos, o clube pode ainda se aproximar do G-6 e afastar o risco de queda.

O mesmo dilema vive o Criciúma. Os catarinenses iniciaram bem o Campeonato Brasileiro, impulsionados por bons resultados e pela chegada de Yannick Bolasie – que está suspenso no duelo com o Grêmio –, mas observou uma queda de desempenho nas últimas rodadas. Na 15ª colocação, a equipe venceu apenas um dos cinco últimos jogos no Brasileirão e está a um ponto do Corinthians, primeiro clube no Z-4.