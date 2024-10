Grêmio e Fortaleza se enfrentam na noite desta sexta-feira, na Arena do Grêmio, pela 29ª rodada com objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro. A 4 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento, o Grêmio vai atrás da vitória em casa para seguir tranquilo na reta final da competição. O Fortaleza, por sua vez, é o terceiro colocado a dois pontos do líder, e vencer fora de casa pode ser fundamental para seguir na briga pelo primeiro lugar.

O Grêmio vem de um empate em 0 a 0 fora de casa com o Botafogo e não vai contar com o treinador Renato Portaluppi na beira do campo, que cumpre suspensão. Além dele, Villasanti, Marchesín e Monsalve estão fora pelo mesmo motivo. A boa notícia é o retorno de Soteldo que ficou fora da última partida por desgaste físico.

Grêmio x Fortaleza no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Já o Fortaleza tem o retorno de Lucero e Zé Welison que ficaram de fora da vitória por 1 a 0 contra o Cuiabá na última rodada por conta de suspensão. O time, porém, vai ter que ficar atento para não perder mais atletas para as próximas partidas já que tem 10 jogadores pendurados: João Ricardo, Kuscevic, Bruno Pacheco, Rossetto, Hércules, Lucas Sasha, Kervin, Tinga, Breno Lopes e Renato Kayzer. O Grêmio, atualmente, é o 14º colocado, com 32 pontos e, em caso de vitória, pode abrir até 7 pontos de distância para a zona de rebaixamento. Já o Fortaleza ocupa a 3ª colocação com 55 pontos e, se vencer, pode terminar a rodada na liderança em caso de derrota de Botafogo e Palmeiras.

GRÊMIO X FORTALEZA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data : 04/10/2024.

: 04/10/2024. Horário : 21h30 (horário de Brasília).

: 21h30 (horário de Brasília). Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

ONDE ASSISTIR GRÊMIO X FORTALEZA AO VIVO

Premiere (Pay-per-view).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

GRÊMIO: John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Marçal (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Thiago Almada e Savarino; Igor Jesus. Técnico (auxiliar): Marcelo Salles

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Kuscevic, Tomás Cardona, Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Hércules, Pochettino; Yago Pikachu, Lucero, Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GRÊMIO E FORTALEZA