Grêmio x Operário na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação das equipes

Mais de três meses depois da partida de ida, as equipes se encontram novamente para definir quem avançará para as oitavas de final do torneio. O primeiro encontro acabou empatado e sem gols. Logo, uma simples vitória basta para que qualquer clube avance para o mata-mata. Em caso de empate, penalidades.

Em má fase, o time gaúcho não contará com seu principal artilheiro na temporada. Cristaldo se machucou no confronto contra o Cruzeiro e não deve jogar. Do outro lado do campo, a equipe paranaense sonha com uma vitória. Em oitavo lugar na Série B do Brasileirão, o time comandado por Rafael Guanaes conta com a melhor defesa e o pior ataque da competição.