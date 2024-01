Ituano x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

O lateral estava treinando no CT Joaquim Grava e participou do treino aberto à torcida realizado no sábado, na Fazendinha. Mesmo assim, o Corinthians desistiu de contratá-lo após não chegar a um acordo com o Flamengo em relação aos termos para ter o atleta por empréstimo de um ano. Já o meia não está registrado no BID porque a diretoria ainda tem pendências a tratar com o Talleres, da Argentina.

Fora essas situações que ainda se estendem, o time viveu um baque na véspera do duelo com o Guarani. Depois de treinar como titular durante a semana, o zagueiro Lucas Veríssimo não treinou no sábado e, em seguida, revelou-se que ele havia aceitado uma proposta do futebol do Catar. No início do mês, Augusto Melo chegou a anunciar a compra em definitivo do defensor, até então emprestado pelo Benfica, mas o jogador ainda não havia assinado contrato, por isso saiu sem multa.