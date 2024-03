Jogadoras do Arsenal usam meiões do rival Chelsea em clássico; veja fotos

Tudo isso fez com que o jogo começasse com meia hora de atraso, e as atletas dos Gunners entraram em campo com meiões pretos com uma fita para tapar o escudo do Chelsea e o logotipo da Nike, fornecedora de material esportivo dos Blues e concorrente da Adidas, que patrocina o Arsenal.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, os meiões estavam em promoção na loja do Stamford Bridge, e cada par custou 12,99 libras, o equivalente a pouco mais de R$ 82 na cotação atual.