Jornal argentino ironiza eliminação do Brasil na Copa América: ‘Ronaldinho não perdeu nada’

Antes de a Copa América começar, Ronaldinho Gaúcho afirmou que não assistiria às partidas da seleção brasileira porque, na sua avaliação, estava faltando “entrega, garra, tudo”. Horas depois, ele revelou que o comentário crítico, na verdade, fazia parte de uma ação de marketing. Ação publicitária ou não, o jornal Olé, da Argentina, usou as declarações do ex-camisa 10 do Brasil para ironizar a eliminação da equipe comandada por Dorival Junior, que caiu nas quartas de final com derrota nos pênaltis para o Uruguai.

PUBLICIDADE “Não perdeu nada, Dinho”, escreveu o Olé em seu perfil no X (antigo Twitter)”, fazendo, com humor irônico, menção às falas recentes de Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho fez a declaração que parecia uma crítica há quase um mês. Horas depois, explicou a verdadeira razão de suas recentes declarações polêmicas. Tratava-se de uma ação de marketing de uma marca de desodorantes em que o jogador reproduziu falas de torcedores reais para levantar a discussão de que o brasileiro não confia mais no futebol nacional, a partir de uma pesquisa comportamental.

Seleção de Dorival Júnior deu vexame com eliminação nas quartas da Copa América Foto: Robyn Beck/AFP

“São coisas que nós vemos na Internet. Eu falei isso para todo mundo reagir, mas lógico que vou apoiar como nunca. Esses jovens (jogadores da seleção) têm muito talento e estão precisando muito do apoio do povo brasileiro”, contou a Fred, ex-apresentador do Canal Desimpedidos, em outro capítulo da campanha publicitária.

Fato é que o torcedor tem motivos de sobra para não confiar no atual elenco da seleção brasileira, eliminada precocemente da Copa América com um futebol pobre e burocrático, e que corre até mesmo risco de não ir à Copa do Mundo de 2026, já que é apenas a sexta colocada na tabela de classificação das Eliminatórias.