Juventus fecha ‘patrocínio limpo’ para camisa do centenário; entenda como vai funcionar

Em uma onda de valorização da estética das camisas esportivas, o Juventus anunciou um uniforme com “patrocínio limpo” para 2024, ano em que o clube, um dos mais tradicionais de São Paulo, comemora o centenário. A camisa lisa é uma parceria com a Consul, que fechou como patrocinadora, mas não vai estampar sua marca no local “master” dos uniformes. A equipe celebra 100 anos no próximo dia 20 de abril.

A ideia é que o escudo do clube da Mooca ganhe destaque. Diante de necessidades financeiras, é comum que as equipes de divisões inferiores comercializem mais espaços no uniforme, o que acaba por descaracterizá-lo. Desde o começo do ano, o Juventus já vinha jogando com a linha do centenário, composta pelo tradicional grená e detalhes dourados. A camisa reserva, branca, também tem um detalhe dourado no símbolo. Nas mangas, gola e na marca do fornecedor esportivo, aparece o grená. Uma comparação da camisa atual com a utilizada em outra temporada mostra quatro marcas de patrocinadores na frente, uma nas mangas e uma no peito. Em um vídeo de divulgação da parceria, o presidente do Juventus, Tadeu Deradeli, retira a camisa de dentro de uma máquina de lavar roupas, numa simulação de entrevista coletiva. "A Consul limpou a camisa do Juventus no ano do nosso centenário. A torcida juventina e todos os amantes do futebol estão celebrando essa ação", comemora Deradeli.

O patrocínio da Consul faz parte do lançamento de uma nova linha de eletrodomésticos. O projeto foi elaborado pela DM9, agência de publicidade que atende o grupo que comanda a marca. “As cores do time e o brasão do time. São esses os elementos que o torcedor ama. Por isso, entregar de volta ao torcedor o manto sagrado como ele foi originalmente criado é a melhor maneira que existe de criar uma conexão real com o torcedor”, diz Patrícia Pessoa, diretora de marketing da Whirlpool, empresa dona da Consul.

Os valores da parceria não foram divulgados. A nova camisa esteve em campo nas 11 rodadas da Série A2 do Campeonato Paulista, disputado pelo Juventus. O uniforme também já é comercializado. Em um site de venda de materiais esportivos que também é patrocinador da Juventus, o custo de cada camisa da linha centenária é R$ 279,90.

Comparação mostra camisa do Juventus com marcas estampadas e lisa. Foto: Juventus/Divulgação

Ainda é uma dúvida se a estratégia será proveitosa para a marca. Ainda assim, especialistas em marketing esportivo avaliam que a ideia tem relevância pela originalidade e inovação. “Temos que ver o desdobramento da ação para entender a mídia espontânea gerada e calcular estes benefícios contrastando com a falta de visibilidade da marca. De qualquer forma, é muito importante, para o marketing esportivo, projetos especiais como esses”, analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa ligada à conexão de marcas e profissionais do esporte.

Nova camisa do Juventus, com "patrocínio limpo", é utilizada desde o começo da Série A2 do Paulista. Foto: Ricardo Sana/ C.A. Juventus

A ação não é inédita. Em 2010, o Banco Hipotecário Nacional, da Argentina, comprou a cota master da camisa do Racing, de Avallaneda. A instituição, no entanto, não colocou a marca na camiseta. Nas ações com o clube, o banco estampou o slongan: ”Dono de uma paixão”. Para o especialista em marketing esportivo e sócio da Wolff Sports, Fábio Wolff, isso não diminui a campanha do Juventuss com a Consul. “Faz um barulho enorme na mídia aproxima o torcedor e o amante do futebol da marca”, opina.

A possibilidade de atrair não apenas torcedores do Juventus para comprar a camisa é outra frente que pode ter sucesso. O líder de projetos de marcas da agência End to End, que trabalha com soluções do mercado esportivo, Matheus Grangeiro, considera que o uniforme contempla um desejo comum a todo torcedor. “Muitos torcedores gostariam de ver na camisa oficial do seu time um uniforme valorizado financeiramente e com menos patrocinadores possíveis, dando destaque as cores e o símbolo da Juventus. Uma ideia única para comemorar o centenário de um clube que tem sua história interligada com São Paulo e o futebol brasileiro”, pondera.

O Juventus tem um título paulista na estante, o de 1934, ainda com o nome de Clube Atlético Fiorentino e reconhecido pela Federação Paulista de Futebol (FPF) em 2021. Em 2007, o clube foi campeão da Copa Paulista. Desde então, o clube chegou até a disputar a Série A3. O Juventus não disputa um campeonato nacional desde a Série C de 1999. A última vez na elite paulista foi no campeonato de 2008.

Atualmente na A2, o Juventus é o 10º colocado com 14 pontos, dois abaixo da Portuguesa Santista, último time na zona de classificação. No próximo sábado, o Juventus visita o Rio Claro pela 12ª rodada.