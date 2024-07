Linha de impedimento bizarra na Venezuela viraliza; veja o vídeo

Uma linha traçada por uma emissora de televisão no jogo entre Puerto Cabello e Portuguesa, pelo Campeonato Venezuelano, viralizou nas redes sociais.

Aos 41 minutos do 2º tempo, Marlon Rodríguez balançou as redes ao completar cruzamento rasteiro. O gol foi anulado porque o bandeirinha assinalou impedimento do atacante da Portuguesa.

Linha traçada por emissora em jogo do Campeonato Venezuelano Foto: Reprodução/twitter

PUBLICIDADE Até aí, tudo bem. Marlon Rodríguez estava mesmo adiantado na hora do cruzamento. O problema foi como a linha de impedimento foi traçada pela emissora de televisão. Apenas algumas partidas do Campeonato Venezuelano contam com o árbitro de vídeo e não era o caso de Puerto Cabello e Portuguesa, válida pela 2ª rodada.

A partida, realizada na última segunda-feira, 22, terminou empatada sem gols.