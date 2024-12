Liverpool x Manchester City na Premier League: onde assistir ao vivo e escalações

O Liverpool chega para o duelo rindo à toa. Isso acontece pois encerrou um jejum de 15 anos ao vencer o Real Madrid na Liga dos Campeões no meio de semana. O resultado garantiu o clube inglês na próxima fase do torneio. O City por outro lado, enfrenta a pior crise sob o comando de Pep Guardiola. O time de Manchester vem de um empate com gosto de derrota para o Feyenoord, em que esteve vencendo por 3 a 0 e permitiu a igualdade aos rivais. Antes disso, o clube amargava cinco derrotas consecutivas.

Atualmente, o Liverpool lidera a Premier League com tranquilidade. São 31 pontos de frente, contra 23 do Brighton, segundo colocado. O Manchester City também tem 23 pontos, mas fica na 3ª posição por ter um jogo a menos. O Chelsea fecha o G-4 com 22 pontos, igual o Arsenal, que fica um degrau abaixo.