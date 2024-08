Foto: Werther Santana/Werther Santana/Estadão Entrevista com Luiz Gustavo volante do São Paulo “Superação” é a palavra que define Luiz Gustavo. Discreto, o volante se destaca nos treinamentos do São Paulo por sua disciplina. Luis Zubeldía, treinador, inclusive o comparou com Cristiano Ronaldo, quando se trata da forma com que o volante trabalha. Líder no clube que defende desde este ano, já trabalha com a possibilidade de se aposentar no time que o abriu as portas no seu retorno ao Brasil. São 37 anos vividos – 15 destes na Europa – que o afastaram do País. Em 2014, após o 7 a 1, foi um dos jogadores que mais sofreram após a goleada. Não possui redes sociais. Nunca gostou, segundo ele, e com as críticas a vontade ficou menor ainda. Revelado em Alagoas, foi um dos poucos que conseguiram sobreviver do futebol no mundo. Leia também Por que o VAR do Brasil criticado por Abel Ferreira é ‘arcaico’ e diferente da Fifa?

Como Corinthians evita campanha pior ainda no Brasileirão com gols no ‘apagar das luzes’ Sobreviver. Porque para Luiz Gustavo, o futebol é, assim como qualquer outra ocupação, uma profissão. Depois da entrevista, se vira para a reportagem do Estadão, calmo, e deseja um “bom trabalho”. Ética que o colocou na posição de aconselhar os jovens jogadores do elenco são-paulino.

“Tenho dificuldades de falar das coisas boas, positivas, dentro de campo. Sinto que é apenas o meu dever”, afirmou, antes de começar a entrevista no CT do São Paulo, na Barra Funda. Não é fã dos holofotes, mas fato é que, dentro de campo, o volante se tornou um homem de confiança do treinador e destaque da equipe. Não somente pelo seu comprometimento nos treinamentos, mas por seu desempenho entre as quatro linhas.

Desde que retornou de lesão, tem ganhado mais oportunidades – muito por causas do desfalques no meio-campo, de Pablo Maia e Alison. Isso faz com que o São Paulo tente adiar a aposentadoria do meia, que tem contrato até dezembro deste ano e já pensa em pendurar as chuteiras.

A questão não é mais onde ele se aposentará, mas sim quando. “Já falei com o pessoal da direção: se eu optar por continuar jogando, vou continuar no São Paulo. A questão é compreender qual é a minha decisão’, afirma ao Estadão. “Estou focado em continuar trabalhando, continuar evoluindo e ajudando meus companheiros. Tudo será solucionado da maneira mais simples possível.”

Publicidade

Luiz Gustavo escolheu o São Paulo após um período de treinamentos no CT da Barra Funda. Quando decidiu retornar ao Brasil, o clube tricolor foi o primeiro que o volante escutou a proposta. “O São Paulo aconteceu porque era para acontecer. Foi o primeiro clube que eu me propus a conversar e foi o clube que eu assinei”.

Luiz Gustavo ganhou espaço no São Paulo com Luis Zubeldía. Foto: Werther Santana/Estadão

A decisão da aposentadoria é igual a tudo que Luiz Gustavo decidiu ao longo de sua carreira. Desde o começo em Alagoas, os 15 anos na Europa, a passagem pelo Oriente Médio, até seu retorno ao País, o jogador sempre se manteve seguro dos seus objetivos e de como alcançá-los.

Se eu optar por continuar jogando, vou continuar no São Paulo. A questão é compreender qual é a minha decisão Luiz Gustavo, sobre sua aposentadoria

“Se tem uma palavra que me define é trabalho. Eu sou apaixonado por isso, sou apaixonado por me superar. Acredito muito que se o que você quer realizar só vai ser possível através de um trabalho bem feito”, pensa. É esse trabalho que fez com que o período longe dos gramados, que ainda teve a mudança no comando técnico, fosse ‘tranquila’ – ou, pelo menos, mais fácil de lidar.

PUBLICIDADE Luiz Gustavo deixou o País em direção ao futebol alemão. No retorno ao Brasil, o atleta participou ativamente da fundação do CUJU, aplicativo que usa a Inteligência Artificial para ranquear jogadores e ajudar a descobrir novos talentos para o futebol brasileiro. Além de ajudar o São Paulo, ele tenta transformar a vida de jovens, que tentam uma carreira no futebol. “Eu me vejo nessas oportunidades, estamos tentando proporcionar porque me faz lembrar do passado e recapitular muitas coisas da minha vida”, afirma o jogador. Em Santa Catarina, a plataforma irá promover o projeto “A Jornada”, que vai distribuir mais de R$1 milhão em prêmios para os melhores colocados no Estado. “Essa ideia surge a partir de um sonho, de uma iniciativa de fazer algo diferente no futebol e as pessoas que não tem tanto acesso poder sonhar em ser um jogador ou uma jogadora de futebol”.

Aos 37 anos, volante trabalha com a possibilidade de se aposentar ao fim desta temporada. Foto: Werther Santana/Estadão

Na volta ao Brasil, assim como tantos outros jogadores, as maiores críticas são ao calendário, tempo de preparação entre uma partida e outra do futebol brasileiro. “O que eu acho que me ajuda muito é sempre tentar enfrentar as situações, mas encontrando as soluções, não procurando dificultar mais ainda, deixando de focar onde tenho que focar”.

“Sabemos que há situações mais difíceis, mas o futebol é o que é o que eu amo e o que eu me que eu me proponho ainda a fazer”. Os resultados na temporada podem ser cruciais para definir o futuro de Luiz Gustavo no São Paulo e no Brasil. O time disputa as oitavas de final da Libertadores a partir desta quinta-feira, contra o Nacional-URU, está classificado às quartas da Copa do Brasil e na quinta posição do Campeonato Brasileiro.

Publicidade

Fama sem redes sociais

Se procurarmos o nome de Luiz Gustavo no Instagram, nenhuma das contas encontradas será, de fato, do jogador. Desde o início da carreira, o jogador optou por se afastar das redes sociais. Especulou-se que essa ausência poderia ser fruto do 7 a 1 – e das críticas que a seleção brasileira recebeu.

“Nunca quis ser famoso, nunca quis aparecer, essa é a verdade. Era uma coisa que me fazia simplesmente perder tempo vendo a vida dos outros. A partir do momento em que eu compreendi que eu não precisava disso, eu precisava ter paz e precisava viver como eu vivo hoje, me livrei”. Mesmo após passagem pelo Bayern de Munique e sendo um dos atletas com mais destaque no São Paulo, ele tenta manter o ‘anonimato’ na sua vida.