Nasce Davi Cristiano Ronaldo, filho do Luva de Pedreiro: ‘Momento mais feliz’

Luva de Pedreiro agora é pai. O influenciador baiano Iran Ferreira anunciou o nascimento do filho Davi Cristiano Ronaldo nas redes sociais, nesta quinta-feira. Meses atrás, Luva já tinha anunciado que o nome seria em homenagem ao astro português do futebol, Cristiano Ronaldo. O bebê é fruto do relacionamento com a criadora de conteúdo digital Távila Gomes. Apesar de terem feito o anúncio hoje, os papais não deram detalhes da data e local do parto.

No Instagram, Luva anunciou com um carrossel de fotos o nascimento do primogênito. “O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou, seja bem-vindo, Davi Cristiano Ronaldo! Obrigado meu Deus!”. Nas imagens, ele aparece com Távila conhecendo o bebê, um registro apenas mãe e Davi, logo após uma foto de Luva cortando o cordão umbilical e, por fim, o rosto de bebê.

PUBLICIDADE O influenciador tem mais de 21 milhões de seguidores no Instagram e ficou famoso pelo bordão “Receba!”. Fã declarado de Cristiano Ronaldo, Luva havia declarado em vídeo que iria homenagear batizar o filho em homenagem ao ídolo quando o feto estava há 5 meses na barriga. Na época, ele comentou que quase não fez o anúncio porque na internet só tem polêmica. “Cristiano Ronaldo Júnior vem aí. Me deixa em paz, me deixa ser feliz. Valeu, minha tropa. Humildade e verdade sempre”.

O baiano chegou a conhecer pessoalmente o astro Cristiano Ronaldo. Na data, o influenciador brasileiro chegou a se ajoelhar em frente ao português e chamou o jogador de “melhor do mundo”, outro bordão clássico dele.