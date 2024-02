Mãe de Cristiano Ronaldo revela para qual time torce no Brasil; confira

Além de negócios no Brasil, a família de Cristiano Ronaldo revelou ter suas paixões pelo futebol nacional. Em uma publicação no Instagram, a mãe do craque português, Maria Dolores Aveiro, revelou que sua torcida no País vai para o Grêmio.

Cristiano Ronaldo posa para foto com sua mãe, Maria Dolores Aveiro. Foto: @doloresaveirooficial via Instagram

PUBLICIDADE Em uma caixa de perguntas aberta pela filha, Katia Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo foi questionada sobre sua torcida no Brasil. “Desejo toda a sorte do mundo”, disse Maria Dolores, seguido de um grito de Grêmio, dado por Katia. Katia é casada com Alexandre Bertolucci, gremista e empresário gaúcho. Vem daí a preferência da sogra pelo clube tricolor. “Qual teu clube?”, perguntou Dolores ao genro antes de dizer sua torcida. “Meu genro é Grêmio, e eu também sou”. A irmã de Cristiano Ronaldo divide sua vida entre o Rio Grande do Sul, onde mantém negócios imobiliários, e Portugal, do qual a mãe, Maria Dolores, não sai de jeito nenhum.

“Eu moro na (Ilha da) Madeira e não troco meu cantinho por nada nesse mundo. Gosto do Brasil só de passagem”, disse Maria Dolores. A mãe do astro português também revelou sua comida preferida quando está no País. “Arroz com feijão preto”, apontou.

Cristiano Ronaldo tem boa ligação com o Brasil. Ele chamou o cantor Luan Santana, do qual a mãe é fã, para cantar em sua festa de Ano Novo e o presenteou com um relógio avaliado em R$ 432 mil. O filho mais velho do jogador do Al-Nassr, Júnior, comumente aparece vestindo uniformes de clubes brasileiros, como Palmeiras e Flamengo.