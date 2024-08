Manchester City x Ipswich: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Campeonato Inglês acabou de começar. Na segunda rodada da competição, alguns clubes vão em busca de sua primeira vitória, enquanto outros já tiveram a chance de acumular os seus primeiros três pontos. Manchester City e Ipswich Town, rivais neste sábado, possuem cenários bem diferentes. Se um desde então disputa o topo da tabela, o segundo já luta para sair da zona de rebaixamento. A partida entre os dois se inicia às 11h (horário de Brasília).

Atual campeão da Premier League, a principal competição inglesa, o Manchester City mais uma vez se encaminha à liderança. O rival do Manchester United venceu o Chelsea na estreia por 2 a 0. Agora, na quarta posição, o City está empatado em saldo de gols com Liverpool e Arsenal, e atrás apenas do Brighton, que tem um gol a mais de saldo.

Já o Ipswich não conseguiu vencer em seu primeiro jogo. A partida de estreia contra o Liverpool terminou em 2 a 0 para os Reds. No décimo oitavo lugar, o clube já padece na zona de rebaixamento com 0 ponto e saldo de gols negativo. É a primeira vez em 22 anos que o Ipswich disputa a Premier League.

MANCHESTER CITY X IPSWICH: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS

Data: 24/08/2024

24/08/2024 Horário: 11h (horário de Brasília)

11h (horário de Brasília) Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

ONDE ASSISTIR A MANCHESTER CITY X IPSWICH AO VIVO

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER CITY

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias e Gvardiol; Rodri e Nico O’Reilly; Bernardo Silva, De Bruyne e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO IPSWICH

IPSWICH: Christian Walton; Axel Tuanzebe, Woolfende, Jacob Greaves e Leif Davies; Jens Cajuste e Massimo Luongo; Ben Johnson, Connor Chaplin e Hutchinson; Liam Delap. Técnico: Kieran McKenna.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MANCHESTER CITY E IPSWICH