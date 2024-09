Manchester United x Tottenham na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Manchester United e Tottenham não têm sido grandes exemplos dos clubes ingleses que brigam pelo título da liga nacional nos últimos anos. Com muita tradição, a dupla se distanciou de adversários como Manchester City, Arsenal e Liverpool - principais candidatos ao título - e miram nesta temporada uma vaga nas competições europeias.

Para isso, precisam recuperar do começo instável no Campeonato Inglês. Após perder o clássico para o Arsenal, os Spurs vêm de boa vitória contra o Brendtford na última rodada do nacional e um belo 3 a 0 no Qarabag na Europa League. Já o United vem de um 0 a 0 com o Crystal Palace no Inglês e um outro empate em 1 a 1 com o Twente na competição continental, resultado que frustrou a torcida do clube.

Manchester United x Tottenham Foto: Arte/Estadão

O técnico Erik Ten Hag ainda tem muitas dúvidas sobre qual equipe mandar a campo para a partida. Sem Mainoo no último jogo, o jovem meia pode retomar a titularidade e concorre com o experiente Eriksen. Ainda no setor ofensivo, Diallo surge como opção mais conservadora e Garnacho como peça mais aguda, enquanto a briga pela posição de centroavante está entre Hojlund e o recém chegado Zirkzee. Já o grego Ange Postecoglou deve manter o mesmo time que entrou em campo na Liga Europa. Uma possível mudança é no meio-campo. O uruguaio Bentancur duela com malinês Bissouma pela posição no onze inicial. O ataque vai com força total de Johnson, Solanke e Son Heung-min.

MANCHESTER UNITED X TOTTENHAM: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

Data: 29/09/2024.

29/09/2024. Horário: 12h30 (de Brasília).

12h30 (de Brasília). Local: Old Trafford, Manchester, Inglaterra.

ONDE ASSISTIR A MANCHESTER UNITED X TOTTENHAM AO VIVO PELA PREMIER LEAGUE

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER UNITED

Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguie (De Ligt), Lisandro Martínez e Dalot; Ugarte e Eriksen (Mainoo); Diallo (Garnacho), Bruno Fernandes e Rashford; Hojlund (Zirkzee). Técnico: Erik Ten Hag.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO TOTTENHAM

Tottenham: Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez e Balde; Casadó, Garcia e Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Ange Postecoglou.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MANCHESTER UNITED E TOTTENHAM