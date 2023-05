Melissa Satta, modelo e apresentadora italiana da Sky Sports, tem uma fama pouco usual: no meio esportivo, ela é acusada de lesionar os atletas com os quais se relaciona por “excesso de sexo”. Em entrevista à revista Vanity Fair, a modelo negou as acusações e relembrou de episódio com seu ex-marido e jogador Kevin Prince-Boateng.

Em um relacionamento com o tenista Matteo Berrettini, Melissa foi questionada se as frequentes lesões do atleta tinham relação com a sua vida privada. No momento, o atleta se recupera de uma lesão abdominal, a mesma que teve em 2021.

“É uma pena que seja uma lesão no mesmo local daquela de 2021, quando ainda não o conhecia. Mas de qualquer forma: eu realmente tenho que responder a esses haters?”, afirmou Melissa. A modelo se relacionou por 10 anos com Boateng e virou alvo de torcedores pela frequentes lesões e dores do jogador na virilha.

“Uma vez com meu ex-marido, que sofria de pubalgia, me atacaram dizendo que fizemos muito sexo e que essa era a causa de seus problemas físicos”, respondeu a modelo. Aos 37 anos, Melissa conta com mais de 4,8 milhões de seguidores em seu Instagram, mas tenta seguir com a normalidade em sua vida.

“Não quantifico (a frequência do sexo), mas garanto que somos como todos os casais que estão juntos. Fiquei com meu ex-marido por 10 anos e o sexo nunca diminuiu. Depende de como você estabelece o relacionamento, se você trabalha em ou deixa pra lá”, respondeu Melissa, ao defender seu relacionamento Berrettini.

Conheça Melissa Satta

Apesar de ter origem italiana e ter construído sua carreira no país europeu, Melissa é natural dos EUA. Nascida em Boston, no Estado de Massachusetts. Seu pai, Enzo Satta, era um político italiano nos primeiros anos de sua vida, por isso cresceu na Ilha da Sardenha, mas frequentemente fazia viagens aos Estados Unidos.

Nos esportes, além dos relacionamentos amorosos com atletas, Melissa praticou futebol feminino, por um time da Sardenha, e caratê, tendo vencido o Campeonato Sardenho Júnior e uma medalha nacional de bronze. No mundo da moda, iniciou sua carreira em 2002, ainda com 16 anos; desde então, foi capa de grandes publicações, como a Sports Illustrated.