O que os jogadores de futebol comem? Quantidade e harmonia do prato são o segredo do alto rendimento

Fazer as mesmas refeições todos os dias durante seis anos é algo praticamente impossível para quem está acostumado a uma alimentação variada. Este não é o caso de Lucas Moura, meia-atacante do São Paulo, que no ano passado revelou comer as mesmas coisas diariamente sem enjoar. O Estadão apurou que o jogador de 31 anos continua seguindo à risca o seguinte cardápio desde 2018.

Café da manhã: tapioca com ovo e mamão com aveia. Almoço: macarrão integral, frango e salada, com abacaxi na sobremesa. Lanche: dois ovos mexidos e quatro castanhas.

Jantar: arroz integral com peixe, brócolis e salada, com abacaxi, morango ou mexerica de sobremesa.

Lucas afirma que encontrou na dieta acima uma maneira de ajudá-lo a competir em alto nível e prevenir lesões. Mas ela não pode ser ideal para todos os outros atletas, levando em consideração que cada indivíduo tem necessidades e paladar diferentes. Mirtes Stancanelli, nutricionista do Palmeiras e com experiência de diferentes divisões do futebol do Brasil, explica que a nutrição representa uma atividade intensa e volumosa para um time e não se restringe somente às refeições no clube, mas passa também por complementos alimentares durante treinos, viagens e se estende aos lares dos atletas.

Lucas Moura tem uma dieta regrada desde seu início no profissional. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

PUBLICIDADE “Estamos falando de alimentação com qualidade, quantidade suficiente para atender as necessidades do atleta, com harmonia entre os alimentos para absorção de nutrientes, e adequada para a característica do profissional. O jogador aumenta as necessidades conforme os treinamentos e nós a adaptamos por meio da nutrição”, explica Mirtes. “Os jogadores são estimulados a levar esse comportamento para a casa quando ele observa que os resultados estão gerando valor agregado à vida dele”, completa. Atletas em geral, especialmente os jogadores de futebol, que chegam a disputar dois jogos por semana em cidades diferentes, precisam de muita energia. É comum acreditar que o segredo está simplesmente no alto consumo de carboidratos, como o macarrão, antes das partidas, uma vez que composto é transformado em açúcar no nosso organismo. Porém, a especialista explica que a energia que os jogadores vão ter em uma partida depende da quantidade ingerida três horas antes, período em que o corpo vai aumentar a glicemia no sangue e manter os atletas com boa carga energética.

“Se um jogador come um prato de macarrão, um alimento de digestão extremamente rápida, ele sente fome mais cedo e vai fazer com que o corpo utilize essa energia mais rápido. No segundo tempo do jogo, ele tem hipoglicemia e não tem mais energia”, diz. “O Abel (Ferreira) cobra bastante a gente nesta questão. Às vezes, se a fisiologia indicar que o jogador está abaixo, damos a ele um pedaço de bolo no intervalo, por exemplo”, conta. “Comer é uma necessidade. Comer com inteligência é saúde e performance.”

Abel Ferreira é exigente com relação à dieta de seus atletas. Foto: Cesar Greco/ Estadão

Para a especialista, a alimentação base de um jogador de futebol consiste nos seguintes cardápios. Café da manhã: tapioca, vitaminas, ovos e pães variados. Almoço: arroz, feijão, carnes, legumes e sobremesa. Na janta: macarrão com frango. Vale ressaltar que os cardápios variam de acordo com o gosto de cada um dos jogadores, que também fazem suplementação com vitaminas e minerais de forma personalizada.

Mirtes explica que no início de temporada é ofertado aos jogadores cardápios alimentos ricos em polifenóis, que ajudam a controlar o desgaste (vitaminas, sopas e verduras coloridas, como repolho, cenouras e beterrabas). No início do ano também são evitados alimentos densos caloricamente, como frituras e queijos. Na reta final da temporada, quando o jogador está mais cansado e, consequentemente, come menos, são oferecidas comidas mais palatáveis, como tortas e açaí.

Alimentação e performance

Uma alimentação harmoniosa é fundamental para os atletas de alta performance. Os carboidratos são os responsáveis por dar energia e as proteínas auxiliam no desenvolvimento de músculos. Até mesmo as gorduras são importantes, pois elas servem como reserva energética. Já os legumes, frutas e verduras são micronutrientes necessários para a manutenção da saúde do atleta.

Engana-se quem pensa que apenas replicando o cardápio de um atleta é possível alcançar resultados físicos desejados. A doutora Karina Hatano, médica do esporte do Espaço Einstein, explica que esportistas de alto rendimento têm exigência alimentar diferentes e por isso precisam aumentar o consumo de determinados alimentos, como carboidratos e proteínas.