Avião de Leila e fisioterapeuta: veja o plano do Palmeiras para trazer de volta jogadores da seleção

Favoreceu a logística alviverde o fato de que as seleções brasileira e colombiana atuam no mesmo dia e cidade. Na terça-feira, o Brasil se despede da Data Fifa medindo forças com a Espanha, às 17h30, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Um pouco mais cedo, às 16h30, no Estádio Civitas Metropolitano, a Colômbia duela com a Romênia. Cerca de 16 quilômetros separam as casas de Real e Atlético de Madrid, na capital espanhola.

Com o desembarque em São Paulo na quarta-feira, os três atletas terão um dia de treinamento com os colegas na Academia de Futebol para ajustes dos últimos detalhes antes da semifinal do Paulistão. Palmeiras e Novorizontino se encontram na quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, em partida única. Se houver empate no tempo normal, o finalista será decidido nas penalidades máximas.