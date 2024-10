Pogba tem pena reduzida por doping; veja quando francês da Juventus volta a jogar

O acordo de Pogba com a Juventus vai até 2026, o que garante mais duas temporadas pela frente para valorizar o investimento. O jogador chegou com status de estrela na Itália, mas acabou prejudicado por uma lesão e, logo depois, pela suspensão por doping.

O jogador celebrou a liberação nas redes sociais em uma foto na qual aparece calçado com suas chuteiras e um meião especial com bandeira da França, as iniciais do seu nome, PP, e o número 6, além de uma ampulheta “carregando.” Muitos torcedores comemoraram a notícia da volta.