Augusto Melo diz que situação de Hugo Souza está ‘resolvida’ e acusa o Flamengo de fazer ‘jogo sujo’

Melo foi enfático ao dizer que o Hugo vai ser goleiro do Corinthians de forma definitiva. “Está tudo resolvido, Hugo, transfer ban, está tudo certo. É questão de horas, no máximo de dias aí. Isso está dentro do nosso cronograma. Está dentro do prazo, o que é combinado a gente está cumprindo”, explicou.

Até o momento Hugo Souza pertence ao Flamengo e está emprestado ao clube paulista. O Corinthians, inclusive, teve que pagar três vezes a multa de R$ 500 mil, totalizando R$ 1,5 milhão, para usar o goleiro nas partidas contra o o clube carioca.