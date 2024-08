PSG x Montpellier: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Campeonato Francês acabou de começar. Na segunda rodada do torneio, alguns clubes vão em busca de sua primeira vitória, enquanto outros já tiveram a chance de acumular os seus primeiros três pontos. Paris Saint-Germain e Montpellier, rivais nesta sexta-feira, estão em situações bem diferentes. Se um desde então disputa o topo da tabela, o segundo permanece no meio da lista, empatado com outros três times. A partida entre os dois se inicia às 15h45 (horário de Brasília).

Atual campeão da Ligue 1, a principal competição francesa, o Paris Saint-Germain se encaminha mais uma vez para o topo da tabela. O clube da capital venceu o Le Havre AC na estreia com goleada: 4 a 1. Agora, na segunda posição, o PSG só precisa ultrapassar o Olympique de Marseille que, também com uma vitória, permanece à frente pelo saldo de gols (aplicou um 5 a 1 sobre o Stade Brestois em seu primeiro jogo).

Já o Montpellier não conseguiu nada além de um empate com o RC Strasbourg. A partida de estreia, que terminou em 1 a 1, empurrou ambos para o meio da tabela. Ocupando o nono lugar, Montpellier está na exata metade da lista (o Campeonato Francês possui 18 clubes, diferente de outros torneios conhecidos). A posição é próxima da qual o clube terminou a competição no ano passado: na temporada anterior, permaneceu em 12º.

PARIS SAINT-GERMAIN X MONTPELLIER: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO FRANCÊS

Data: 23/08/2024

23/08/2024 Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

ONDE ASSISTIR A PARIS SAINT-GERMAIN X MONTPELLIER AO VIVO

CazéTV (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PARIS SAINT-GERMAIN

PARIS SAINT-GERMAIN: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Zague; Zaïre-Emery, Vitinha e Asensio; Kang-In Lee, Kolo Muani e Dembelé. Técnico: Luis Enrique.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MONTPELLIER

MONTPELLIER: Lecomte; Tchato Mbiayi, Omeragić, Sagnan e Sacko; Ferri, Chotard e Savanier; Al-Taamari, Nordin e Adams. Técnico: Michel Der Zakarian.

