Quem é André Carrillo, meia peruano do pacote de reforços do Corinthians

A chegada de Carrillo é possível, pois o fim do contrato do jogador com o clube saudita se deu quando a janela de transferências ainda estava aberta, em 1º de setembro. Com ele, o Corinthians chega a 9 o número de reforços na esperança de manter o clube na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, além da disputa das Copas do Brasil e Sul-Americana. São eles: Hugo Souza (goleiro), André Ramalho (zagueiro), Alex Santana (volante), José Martínez (volante), Charles (meia), Talles Magno (atacante), Héctor Hernández (atacante) e Memphis Depay (atacante) - além, é claro, do próprio Carrillo.

Por estar livre no mercado desde que rescindiu com o Al Qadisiyah, Carrillo chega ao Corinthians sem custos. O clube paulista, entretanto, corre contra o relógio para poder registrá-lo a tempo para a Copa do Brasil e a Sul-Americana. A inscrição na CBF precisa ser feita até segunda-feira, dia 09. Para isso, as partes precisam da assinatura de contrato.