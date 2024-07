Quem é o astronauta do Brasileirão? Ex-jogador da seleção é revelado como figura misteriosa

Nas duas últimas semanas, uma figura misteriosa tem aparecido nas transmissões das partidas do Campeonato Brasileiro. Nas arquibancadas dos estádios ao redor do Brasil, um astronauta vestindo um traje espacial branco foi observado em quatro jogos.

Em suas mãos, um cartaz com uma mensagem importante: “Cuidem do planeta Terra. Só aqui tem futebol.” Mas afinal, quem é o homem do espaço que vem agraciando as partidas do Brasileirão? Trata-se do ex-jogador Amaral, volante que atuou pela seleção brasileira, Corinthians, Palmeiras e Vasco da Gama.

Ex-jogador Amaral é o astronauta que viralizou no Brasileirão 2024. Foto: Divulgação/CBF

PUBLICIDADE O segredo foi revelado na noite desta quarta-feira, dia 17 de julho, durante a transmissão de São Paulo e Grêmio e faz parte de uma campanha da CBF em parceria com o SporTV e o Premiere. A iniciativa alerta para as consequências das mudanças climáticas em nosso planeta. Ao todo, o astronauta fez aparições em quatro partidas: Vasco x Fortaleza, Cruzeiro x Corinthians, Palmeiras x Atlético-GO e São Paulo x Grêmio. A cena inusitada capturou a atenção das redes sociais, viralizando na internet.

Em entrevista, Amaral contou que foi convidado para a campanha para levantar a bandeira ambiental entre os torcedores do Brasileirão 2024. O objetivo era chamar atenção para a gravidade das mudanças climáticas e incentivar ações para combater este problema global.

“O futebol une os brasileiros e é uma potente plataforma de conscientização no nosso país. Atuar contra a crise climática está na nossa agenda e vamos sempre apoiar iniciativas criativas como essas para lutar por um mundo melhor”, afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, em nota.

A iniciativa também convida o público a participar do leilão “Doe Gols”, cujo objetivo é levantar fundos para as vítimas de tragédias ambientais.