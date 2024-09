Real Sociedad x Real Madrid na La Liga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O trio ofensivo do Real Madrid formado pelo brasileiro Vini Jr, Rodrygo e Endrick não viveu bons momentos com a camisa do Brasil durante a última Data Fifa com a seleção brasileira. O time comandado por Dorival Jr. venceu o Equador por 1 a 0 com gol de Rodrygo, mas perdeu do Paraguai pelo mesmo placar.

Agora, os atacantes voltarão a defender o time de Madrid em duelo contra a Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol. Após quatro rodadas, o atual campeão Real Madrid tem duas vitórias e dois empates até aqui e é o segundo colocado na tabela. Já o time San Sebastián, que manda a partida, é o 12º e tem apenas quatro pontos. Uma vitória, um empate e duas derrotas. A partida acontece neste sábado, 14, às 16h (horário de Brasília).

PUBLICIDADE O técnico Carlo Ancelotti não contará com o zagueiro brasileiro Éder Militão, que foi cortado da seleção de Dorival depois de sofrer lesão muscular. Por isso, fica fora do duelo. Alaba, Camavinga e Ceballos também seguem no departamento médico e não devem ser relacionados. O time não terá Endrick e o trio de ataque segue com Vini, Rodrygo e o francês Mbappé. Já os mandantes da partida sofreram diversas baixas ao longo da última janela de transferências e equipe que viveu boa fase na temporada passada pode ter mais dificuldade desta vez. Oyarzabal sofreu leve torção no tornozelo enquanto defendia a Espanha na Data Fifa, mas não preocupa e deve ir para o jogo. Hamari Traoré e Brais Méndez também são desfalques por lesão.

REAL SOCIEDAD X REAL MADRID: TUDO SOBRE O JOGO DA LA LIGA

Data : 14/09 (quinta-feira).

: 14/09 (quinta-feira). Horário : 16h (de Brasília).

: 16h (de Brasília). Local: Reale Arena, San Sebastián, Espanha

ONDE ASSISTIR AO VIVO REAL SOCIEDAD X REAL MADRID

ESPN (canal fechado)

(canal fechado) Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA REAL SOCIEDAD

Real Sociedad: Álex Remiro, Zubeldia, Aramburu, Aguerd, Jon Pacheco, Zubimendi, Turrientes, Barrenetxea (Óskarsson), Kubo, Becker, Oyarzabal. Técnico: Imanol Alguacil.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO REAL MADRID