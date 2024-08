Resultado do jogo: confira os placares de hoje, domingo, no futebol

O domingo, dia 11 de agosto, foi de fortes emoções no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empatou com o Flamengo. Com o resultado, o time se manteve no G-4.

Já o São Paulo bateu o Atlético-GO no MorumBis. Com o placar, a equipe se subiu uma posição e agora é o 5º colocado. Veja, a seguir, os resultados dos jogos de hoje:

André Silva marcou o único gol do São Paulo sobre o Atlético-GO Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC

Campeonato Brasileiro

Juventude 3x2 Botafogo

3x2 Botafogo Bahia 2x0 Vitória

2x0 Vitória Flamengo 1x1 Palmeiras

São Paulo 1x0 Atlético-GO

1x0 Atlético-GO Internacional 2x2 Athletico-PR

Campeonato Brasileiro Série B

Coritiba 1x1 Ponte Preta

CRB 0x1 Novorizontino

Campeonato Brasileiro Série C

Figueirense 0x0 Londrina

Aparecidense 1x1 Volta Redonda

Tombense 0x1 CSA

Náutico 2x0 Botafogo-PB

Campeonato Brasileiro Série D

Retrô 2x0 Manauara

2x0 Manauara Itabaiana 2x2 Porto Velho (jogo de ida)

Brasil de Pelotas 1x4 Brasiliense (jogo de ida)

(jogo de ida) Cianorte 1x2 Anápolis (jogo de ida)

Copa da Itália

Brescia 3x1 Venezia

3x1 Venezia Parma 0x1 Palermo

Sampdoria 1(4)x(3)1 Como

1(4)x(3)1 Como Torino 2x0 Cosenza