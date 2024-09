Europa League, Libertadores e Sul-Americana: confira os placares de hoje, quinta-feira, no futebol

A rodada do futebol nesta quinta-feira, 26, começou com os duelos do segundo dia da nova Europa League. A competição continental estreou na última quarta e agora está sendo disputada em novo formato, assim como a Champions League. Dia ainda teve duelos pela La Liga e finaliza com jogos decisivos na Libertadores e Sul-Americana.

Entre os destaques na Europa, o Tottenham estreou sem dificuldades e aplicou 3 a 0 no Qrabag, do Afeganistão, em Londres. O Lyon jogou em casa e derrotou o Olympiacos por 2 a 0 e o Fenerbahçe foi mais um que fez valer o mando de campo, 2 a 1 contra o Royale Union, da Bélgica.

Ajax aplica 4 a 0 em cima do Besiktas, da Turquia, pela 1ª rodada da Europa League. Foto: John Thys/AFP

Pela Libertadores, o Flamengo ficou no 0 a 0 com o Peñarol e foi eliminado nas quartas de final. O rubro-negro carioca havia perdido o jogo de ida por 1 a 0.

Chapecoense e Amazonas se enfrentaram no Brasileirão Série B e o time catarinense venceu por 2 a 0, abrindo margem para a zona de rebaixamento da competição. Veja abaixo os melhores momentos da partida.

PUBLICIDADE No Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid venceu o Celta de Vigo fora de casa e chegou aos 15 pontos na terceira posição. O Espanyol perdeu em casa para o Villareal e o Las Palmas ficou no 1 a 1 com o Real Bétis.

O dia ainda tem Athletico-PR em vantagem contra o Racing na Sul-Americana após vencer a ida por 1 a 0, enquanto o Cruzeiro recebe o Libertad também com margem de dois gols após a ida.

VEJA OS RESULTADOS DESTA QUINTA-FEIRA NO FUTEBOL

Europa League

13h45 - Fenerbahce 2 x 1 Royale Union SG

13h45 - Malmo 1 x 2 Rangers

16h - Roma 1 x 1 Athletic Bilbao

16h - Ajax 4 x 0 Besiktas

16h - Braga 2 x 1 Maccabi Tel Aviv

16h - FCSB 4 x 1 RFS

16h - Frankfurt 3 x 3 Viktoria Plzen

16h - Lyon 2 x 0 Olympiacos

16h - Tottenham 3 x 0 Qrabag

Libertadores

19h - Peñarol 0 x 0 Flamengo

Brasileirão Série B

19h - Chapecoense 2 x 0 Amazonas

La Liga

14h - Espanyol 1 x 2 Villarreal

14h - Las Palmas 1 x 1 Betis

16h - Celta de Vigo 0 x 1 Atlético de Madrid

Copa dos Campeões da CONCACAF

20h30 - Columbus Crew 1 (4) x (5) 1 América do México