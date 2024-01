The Best: onde assistir, horário e categorias da cerimônia de melhor jogador do mundo da Fifa

O futebol conhece nesta segunda-feira, em cerimônia da Fifa realizada em Londres, o melhor jogador do mundo no ano de 2023. Três finalistas foram anunciados em dezembro: Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lionel Messi – este vencedor da Bola de Ouro, premiação conferida pela revista especializada France Football. A avaliação do eleitorado leva em consideração os feitos de cada um dos atletas no período entre 19 de dezembro de 2022 – um dia após a final da Copa do Mundo, que não foi considerada – e 20 de agosto de 2023. A cerimônia acontece a partir das 16h30 (horário de Brasília) e tem transmissão do SporTV e da Fifa+.

Além do prêmio de melhor jogador do mundo, serão concedidos outros seis prêmios: melhor jogadora, melhores técnicos (masculino e feminino), melhor goleiro, melhor goleira e o Prêmio Puskás, dado ao gol mais bonito da última temporada. Além disso, serão revelados a seleção ideal, masculina e feminina (World XI), da temporada, em eleição que contou com mais de 28 mil jogadores profissionais da Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro).

No prêmio mais aguardado da noite, o favorito é Erling Haaland. O norueguês do Manchester City já foi eleito melhor jogador da Uefa no início desta temporada e busca seu primeiro título de melhor do mundo. Pela eleição não levar em consideração a Copa do Mundo, que teve a Argentina como campeã, o atacante está na frente na corrida contra Lionel Messi e Kylian Mbappé, campeão e vice do torneio, respectivamente. Haaland, na Pesquisa Estadão, foi eleito com ampla maioria dos votos o melhor jogador do mundo.

Horário e onde assistir ao The Best

LOCAL: Londres, Inglaterra

DATA: 15/01/2023 (segunda-feira)

HORÁRIO: 16h30 (horário de Brasília)

ONDE ASSISTIR: SporTV (TV fechada) e FIFA+ (streaming)

TODAS AS CATEGORIAS E FINALISTAS DO THE BEST

Melhor jogador

Erling Haaland (Manchester City)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Inter Miami)

Melhor jogadora

Aitana Bonmati (Barcelona)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Linda Caicedo (Real Madrid)

Melhor técnico futebol masculino

Pep Guardiola (Manchester City)

Simone Inzaghi (Inter de Milão)

Luciano Spalletti (Napoli/Seleção italiana)

Melhor técnico futebol feminino

Jonatan Giraldez (Barcelona)

Emma Hayes (Chelsea)

Sarina Wiegman (seleção inglesa)

Melhor goleiro

Yassine Bounou (Sevilla/Al-Hilal)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Melhor goleira