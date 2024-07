Título da Copa América vale mais do que da Eurocopa; veja os valores

A Argentina encheu os cofres com o título da Copa América, conquistado no último domingo, 14, com a vitória sobre a Colômbia, por 1 a 0, na prorrogação.

A Conmebol, em conjunto com a Concacaf, definiu em 16 milhões de dólares (R$ 87,1 milhões) a premiação para o título da Copa América. Na última edição, em 2021, o bônus foi de 10 milhões de dólares (R$ 52,6 milhões na época).

Ao vencer a Copa América, seleção argentina faturou mais que a espanhola, campeã da Eurocopa. Foto: Rob Carr/AFP

PUBLICIDADE Já a Colômbia recebe 7 milhões de dólares (R$ 37,8 milhões) pelo vice-campeonato. Esse valor é sete vez mais do que ganhou o Brasil em 2021, quando ficou com 1,1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões). Na Eurocopa, a Espanha recebe um bônus de 8 milhões de euros (R$ 47,2 milhões) pelo título conquistado também no último domingo, 14, com uma vitória por 2 a 1, sobre a Inglaterra.

Sem o título inédito, os ingleses recebem 5 milhões de euros (R$ 29,5 milhões) pelo vice-campeonato.