Udinese x Inter de Milão no campeonato italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Na sexta rodada do Campeonato Italiano, o topo da tabela continua embolado. Apenas três pontos separam o primeiro colocado do sétimo. No primeiro pelotão do torneio, Udinese e Inter de Milão se enfrentam para decidir quem continuará brigando mais de perto pela liderança. A partida entre as duas equipes acontece neste sábado, a partir das 10h (horário de Brasília).

Depois de uma temporada fugindo do rebaixamento, a Udinese parece ter dado a volta por cima. Neste ano, a equipe em vez de aparecer no final da tabela, figura em seu topo. Com três vitórias, um empate e uma derrota, está em quarto lugar, com 10 pontos, e fica atrás apenas de Torino, Milan e Napoli. Na Coppa Italia, em sua segunda rodada, só acumula vitórias.

Udinese x Inter de Milão Foto: Arte/Estadão

Derrotada no clássico contra o Milan, a Inter de Milão ficou um pouco para trás. Agora com uma derrota, duas vitórias e dois empates, o clube acumula oito pontos e permanece na sétima posição. No entanto, caso vença sua próxima partida, passa a ter os mesmos 11 pontos dos primeiros colocados no torneio, Torino e Milan, e volta a brigar pela liderança — local onde terminou na tabela na última temporada.

UDINESE X INTER DE MILÃO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO

Data: 28/09/2024

28/09/2024 Horário: 10h (horário de Brasília)

10h (horário de Brasília) Local: Estádio Friuli, em Údine (ITA)

ONDE ASSISTIR UDINESE X INTER DE MILÃO AO VIVO

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA UDINESE

UDINESE: Okoye; Kristensen, Bijol, Gianetti; Kamara, Karlström, Lovric, Ehizibue; Thauvin, Brenner; Lucca. Técnico: Kosta Runjaic.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INTER DE MILÃO

INTER DE MILÃO: Sommer; Bastoni, Acerbi, Pavard; Dimarco, Mkhitaryan, Çalhanoglu, Frattesi, Dumfries; Martínez, Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE UDINESE E INTER DE MILÃO