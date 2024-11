Eliminatórias e Liga das Nações: veja os resultados de hoje, quinta-feira, no futebol

Na da rodada da Liga das Nações desta quinta-feira Áustria, Noruega, Inglaterra e Itália foram as grandes seleções vencedoras. Os italianos tinham o jogo mais duro, contra a Bélgica, que não tem mais chance de classificação para a próxima fase. Os franceses decepcionaram e não conseguiram sair do 0 a 0 com Israel.

Pelas Eliminatórias da Copa da América do Sul o Brasil empatou em 1 a 1 com a Venezuela, depois de sair na frente. A seleção ainda perdeu um pênalti com Vini Jr. A Argentina, por sua vez, perdeu de virada por 2 a 1 para o Paraguai.

Itália vence a Bélgica na Liga das Nações e acaba com as chances de classificação do adversário na competição Foto: Nicolas Tucat/NICOLAS TUCAT

Eliminatórias da Copa - América do Sul

18h - Venezuela 1 x 1 Brasil

20h30 - Paraguai 2 x 1 Argentina

Liga das Nações

12h - Cazaquistão 0 x 2 Áustria

16h45 - Bélgica 0 x 1 Itália

16h45 - França 0 x 0 Israel

16h45 - Grécia 0 x 3 Inglaterra

16h45 - Eslovênia 1 x 4 Noruega

Eliminatórias da Copa - Ásia

06h10 - Austrália 0 x 0 Arábia Saudita

09h - Coreia do Norte 2 x 3 Irã

11h - Kuwait 1 x 3 Coreia do Sul

11h - Bahrein 0 x 1 China

13h - Omã 1 x 0 Palestina

13h15 - Catar 3 x 2 Uzbequistão

13h15 - Emirados Árabes Unidos 3 x 0 Quirguistão

13h15 - Iraque 0 x 0 Jordânia

Eliminatórias da Copa - Oceania