Venezuela x Argentina nas Eliminatórias da Copa: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A Venezuela, por sua vez, ainda não perdeu em casa na competição. Até o momento são duas vitórias (3 a 0 contra o Chile e 1 a 0 em cima do Paraguai) e dois empates (0 a 0 com Equador e Uruguai). A equipe busca se recuperar da derrota para a Bolívia por 4 a 0, fora de casa, na última rodada.

A Argentina é a líder da competição com 18 pontos, dois a mais do que a Colômbia que está em segundo com 16. A Venezuela tem 10 pontos - o mesmo número que o Brasil - mas ocupa a sexta posição por ter uma vitória a menos. Os seis primeiros colocados garantem a vaga para a Copa de 2026, enquanto o sétimo disputa a repescagem.